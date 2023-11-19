حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بسبب الأمطار.. مصدر يكشف التفاصيل

مع استمرار رفع درجة الاستعداد بالقاهرة، تزامنا مع موجة الطقس السيئ وتقلبات الجو وسقوط الأمطار التي تضرب بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، وفق توقعات الأرصاد الجوية، قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن الدراسة منتظمة غدا بمدارس القاهرة ولم يصدر أي قرار بالتعطيل من محافظ القاهرة حتى الآن، وكل أجهزة المحافظة تتابع الموقف، وتم نشر المعدات والشفاطات بالمحاور والطرق الرئيسية للتعامل مع الأمطار.

حالة الطقس

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة والأرصاد الجوية بشكل مستمر، وحاليا مع تعرض البلاد لأمطار وتغيير في حالة الطقس، تم نشر المعدات واتخاذ التدابير اللازمة من قبل أجهزة المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء بشأن نشر المعدات وتطهير بالوعات الأمطار، ورفع كفاءة مرفق الصرف لتصريف واستيعاب أي مياه للأمطار.

انتظام الدراسة

وأشار إلى أن العملية التعليمية تعمل بانتظام منذ بدء العام الدراسي الحالي 2023-2024 ويتم تطهير ورفع كفاءة المدارس، من نظافة ورفع إشغالات وكفاءة الشوارع والحد من الباعة الجائلين.