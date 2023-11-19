تعطيل الدراسة بشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تعطيل الدراسة غدا الاثنين، بجميع مدارس المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تضرب المحافظة وتتسبب في أمطار غزيرة، وأجواء شتوية شديدة البرودة.

وقال «رضوان» في بيان، مساء الأحد، إن العطلة تشمل جميع المدارس، عدا الإدارات التعليمية والدواوين، مؤكدًا تعليق كل الانتقالات عدا الضرورية منها.

تعطيل الدراسة غدا في شمال سيناء

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم استمرت الدراسة بجميع مدارس المحافظة بشكل طبيعي اليوم الأحد، على الرغْم من تساقط الأمطار على بعض المناطق، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي مشكلات في أي من مدارس المحافظة، سواء في المدن أو القرى

وأعلنت محافظة شمال سيناء في بيان لها اليوم، رفع حالة الطوارئ بمدن وقرى المحافظة، كما واصل مكتب الطوارئ والكوارث، متابعة أحوال الطقس مع المديريات ومجالس المدن لحظة بلحظة طوال اليوم، مع الاسمرار في الرصد حتى نهاية موجة الأمطار التي تمر بها المنطقة.

أمطار غزيرة تضرب شمال سيناء

وتواصل الأمطار الغزيرة تساقطها على فترات متباينة بمدن وقرى المحافظة، ويعمل مجلس مدينة العريش، على شفط الأمطار الراكدة بأماكن التجمعات في وسط المدينة، وسوق السمك، ومنطقة البريد الرئيسي وشارع البحر، وطريق الضاحية والمستشفى

وأعلن مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه لم يتلق أي أستغاثات أو شكاوى من المواطنين اليوم، بسبب الأمطار، وأن الأمور طبيعية بشكل كبير.