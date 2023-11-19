استشاري تحذر من فيروس تنفسي بين الأطفال: شديد الخطورة

أكدت الدكتورة مني الجنزوري، استشاري طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية هناك فيروس تنفسي موجود بين الأطفال، قائلة: «في الغالب هو الفيروس المخلوي وشديد على الأطفال والخطورة»، موضحة أن الإنفلونزا تأتي للطفل يصاحبها حرارة شديدة وتكسير في الجسم وكحة وعطس وممكن أن تتحول لالتهاب رئوي شديد؛ ولكن البرد يصاحبه حرارة وكحة وعطس وينتهي خلال 4 أيام.

الفيروس التنفسي المخلوي

وأضافت استشاري طب الأطفال في جامعة عين شمس لـ«الوطن»، أنه يجب على الأمهات التركيز على نشاط الطفل، قائلة: «الطفل منعدم النشاط يؤكد أنه لديه عدوى بكتيرية وبالتالي يكون الطفل في مرحلة الارتخاء بجانب ضعف أكله، مما سيصاحبه ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى حدوث التهابات شديدة للطفل».

وناشدت الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، الأمهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الأمراض والفيروسات التنفسية في ظل تقلبات الجور المتغيرة وضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة والمشروبات المحفزة للمناعة.