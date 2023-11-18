أعراض وطرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي.. يُصيب معظم الأطفال

أصدرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية نشرة توعوية عبر صفحتها الرسمية علي «فيس بوك» حول الفيروس المخلوي التنفسي RSV الذي يسبب عدوى الجهاز التنفس العلوي والرئتين وهو مرض شائع جدًا الفترة الحالية ويُصيب معظم الأطفال قبل بلوغ السنتين.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية أن أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لدي الأطفال وخاصة الرضع الذين يصابون به بشكل.

- التنفس السريع

- السعال

أضاف أن الأعراض الحادة للأصابة والتي تستدعي الذهاب للطبيب للكشف العاجل كالتالي:

- حرارة مرتفعة

- كحة شديد

- أصوات صفير خلال التنفس.

- التنفس بسرعة، وصعوبة في التنفس.

- مظهر مزرق للجلد بسبب قلة الأكسجين.

- قله الرضاعة وأحيانا شرقه وكحة.

خطوات الوقاية من انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

أضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية أن خطوات الوقاية من انتشار الفيروس المخلوي التنفسي كالتالي :

- إذا كنت تعاني من أعراض تشبه البرد، فيجب عليك تغطية السعال والعطس بمنديل أو كم قميصك العلوي، وليس يديك.

- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تجنب الاتصال الوثيق مثل التقبيل خصوصا تقبيل الأطفال والمصافحة ومشاركة الأكواب وأدوات الأكل مع الآخرين.

- تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والأجهزة المحمولة.

- ارتداء الكمامات عند الاقتراب ممن لديهم أعراض برد.

- ينصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه البرد بعدم التعامل مع الأطفال الأكثر خطراً للإصابة مثل الأطفال حديثي الولادة ، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين والذين يعانون من أمراض الرئة أو القلب المزمنة أو ضعف المناعة ، أو من يعانون من إعاقات عصبية عضلية

- بالنسبة للأطفال الأكثر خطراً يجب التقليل من الوقت الذي يقضونه خارج البيت، مثلا في الحضانات أو رياض الأطفال، أثناء ذروة انتشار الفيروس .

علاج الإصابة من الفيروس المخلوي التنفسي

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن علاج الفيروس المخلوي التنفسي في الحالات الشديدة يصف الطبيب المختص بعض الأدوية مثل مضادات الفيروسات لمساعدة الجسم على محاربة الفيروس. أو قطرات الأنف الملحية أو الشفط لإزالة انسداد الأنف وتخفيف المخاط وتسهيل التنفس

أضاف حمودة الجزار أن العلاج في المستشفيات في الحالات الشديدة في الغالب لا يحتاج الرضع والبالغين الأصحاء المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي إلى دخول المستشفى لكن في بعض الحالات يحتاج الأشخاص المصابون بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي إلى الرعاية الطبية إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس أو يعانون من الجفاف

وأشار إلى أنه في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى سوائل وريدية إذا لم يتمكن من تناول الطعام أو شرب الماء بشكل كاف، أو تلقي أكسيجين إضافي، أو إجراء تقنية التنبيب عن طريق إدخال أنبوب التنفس من خلال الفم إلى مجرى الهواء، مع التهوية الميكانيكية وهي آلة تستخدم لمساعدة الشخص على التنفس وفي معظم هذه الحالات، يستمر الاستشفاء لبضعة أيام فقط.