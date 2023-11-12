«الصحة» تكشف حقائق مهمة عن الفيروس التنفسي المخلوي.. هل يوجد لقاح للوقاية منه؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الفيروس التنفسي المخلوي، والذي يصيب الرضع والكبار مع انخفاض درجة الحرارة، موضحا أنه لا يمكن الوقاية منه بالتطعيم، ولكن توجد تعلميات مهمة لا بد من اتباعها.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الوقاية من الفيروس المخلوي تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، والحرص على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين، وتغطية الأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي.

طرق الوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي

وتابع: «لا بد من اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية المناعة يكون غني بالخضروات والفواكه والبروتين»، منوها بأن الفيروس التنفسي معدلات الإصابة به أقل من العام الماضي، وهي عدوى فيروسية تستهدف الجهاز التنفسي خاصة الجزء العلوي، وعند اقتراب فصل الشتاء لابد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي

وعن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي، قال المصدر إنها تتمثل في السعال، والصداع وتغير لون الجسم، وصعوبة التنفس، فقدان الشهية، سيلان الأنف، وصفير الصدر، مشيرا إلى أن هذه الأعراض تظهر في غضون 6 أيام، والشفاء خلال أسبوع أو عشرة أيام لا أكثر.

وحذر المواطنين من الحصول على العلاج دون اللجوء الى الطبيب، لافتا إلى أن عشوائية الحصول على الأدوية لها مضاعفات صحية على أجهزة الجسم.