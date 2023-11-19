8 نصائح من «القابضة للمياه» للتعامل مع موسم الأمطار

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بجميع المحافظات؛ لاتباع عدد من الإجراءات الضرورية لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تعرضت لها بعض المحافظات حاليا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كيف يتعامل المواطنون خلال موسم سقوط الأمطار؟

وحددت الشركة القابضة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 8 إجراءات يجب أن يتخذها المواطنون للتعامل مع موجة الطقس السيئ وموسم سقوط الأمطار تجنبا لحدوث أي أضرار وتدبير الاحتياجات الضرورية وهي كالتالي:

- تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار.

- السماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد.

- عدم وقوف السيارات على شانيش الأمطار.

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

العمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار

فيما رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حالة الاستعداد والتأهب القصوي بكافة شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية الغير مستقرة التي تشهدها بعض محافظات الجمهوية اضافة الي تكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة في جميع محافظات الجمهورية وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.