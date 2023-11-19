الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب جدا من الناحية الصحية

قال محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب جدا من الناحية الصحية، نتيجة استهداف المستشفيات أو حصارها حتى خرج معظمها عن العمل وتسبب في كارثة صحية.

أي مريض لا يمكن أن يخرج من قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أي مريض لا يمكن أن يخرج من قطاع غزة إلا بعد تدخل جهات خارجية، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني على اتصال دائم مع الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية، لكن الوضع ليس بالسهولة لتقديم الخدمات الطبية في غزة.

القطاع الصحي في غزة يواجه ضغطا من جهتين

وذكر أن القطاع الصحي في غزة يواجه ضغطا من جهتين؛ الأولى إصابات القصف الإسرائيلي، والثانية المرضى الذين كانوا في الرعاية الصحية أو من يحتاجون رعاية، مناشدا بتدخل الضمائر الإنسانية حول العالم بإنشاء ممرات إنسانية لخروج المرضى لاستكمال علاجهم.