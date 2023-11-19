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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعميق العملية البرية في شمال غزة

كتب:

شروق مراد
09:22 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعميق العملية البرية في شمال غزة.

«الفتياني»: الوضع في غزة صعب جدا

وقال محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب جدا من الناحية الصحية، نتيجة استهداف المستشفيات أو حصارها حتى خرج معظمها عن العمل، وتسبب في كارثة صحية.

وأضاف «الفتياني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أي مريض لا يمكن أن يخرج من قطاع غزة إلا بعد تدخل جهات خارجية، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني على اتصال دائم مع الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، وكل المنظمات والهيئات الدولية، لكن الوضع ليس بالسهولة لتقديم الخدمات الطبية في غزة.

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بقلم شروق مراد