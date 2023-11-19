حياة كريمة تشكر حماة وطن على تبرعه بـ10 ملايين جنيه لغزة

توجهت مؤسسة حياة كريمة بالشكر لحزب حماة الوطن على تبرعه للمؤسسة بـ10 ملايين جنيه لدعم أهلنا في غزة، طبقًا لتوجيهات الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي.

التبرع لحياة كريمة

وقالت حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الشخصية: «شكرا لحزب حماة وطن على تبرعه بـ10 ملايين جنيه لدعم أهلنا في غزة»، وأكدت استمرار الدعم للأهالي في غزة وأن المؤسسة تقف مع الأهالي.

وأعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، في وقت سابق، التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في غزة، جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات المرشح الرئاسي بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية خصوصاً مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.

وأوضحت حياة كريمة طرق التبرع لغزة عن طريق الحساب البنكي الموحد الموحد 45004500، أو عن طريق:

- ميجا خير

- فوري باستخدام كود 72963

- رسالة نصية على رقم 9509

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة

https://donation.hayakarima.com/

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دعم أهلنا في فلسطين