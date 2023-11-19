محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بشربين

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شربين، وذلك للتأكد من تشغيل المباني التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة، ومعرفة الموقف التنفيذي للمراحل النهائية للمشروعات المتبقية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف القرى المصرية.

وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور عدد كبير من المسؤولين، تم طرح نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في كافة القطاعات، ومنها الطرق والكهرباء وقطاع الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

مشروعات كريمة بشربين

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، تم التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال النهائية، من أجل دخول كافة القطاعات الخدمة، وتحقيق الاستفادة الكاملة منها لصالح المواطنين.

كما تم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية بكافة القطاعات، تمهيدًا لتدشين المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في مراكز: «بلقاس - أجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة».

وأكدت المحافظة أنها تعمل على الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين، من أجل تطبيقها على مراكز المرحلة الثانية، لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ، لضمان عدم تعطيل العمل حتى تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.