انطلاق تصوير فيلم «ديجافو» لحورية فرغلي ديسمبر المقبل

تواصل الفنانة حورية فرغلي، التحضير لفيلمها الجديد «ديجافو»، الذي تعود به للسينما، بعد سنواتٍ من الغياب، إذ تطل على جمهورها بشكلٍ مختلف تمامًا.

انضمام محمد نجاتي وريهام سعيد

وقال المخرج عيد العربي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يواصل حاليًا مرحلة التعاقدات وتسكين باقي الأدوار، خلال الفترة الحالية، حيث لم ينضم حتى الآن سوى الفنان محمد نجاتي وريهام سعيد.

وأوضح أن تصوير فيلم ديجافو سينطلق في شهر ديسمبر المقبل، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه بالسينمات.

وكانت الفنانة حورية فرغلي، حمست جمهورها، لتجربتها السينمائية الجديدة «ديجافو»، حيث قالت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «طالعة النهارده مخصوص علشان أقولكم خبر، أحلى خبر، بقالي كتير ماتبسطش زي النهارده، الحمدلله أنا لسه ماضية فيلم اسمه «ديجافو» مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، ودول إسكندرانية بلدياتي».

وتابعت حورية فرغلي: «يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتي اشتغلت سينما، بصراحة كان معروض عليا حاجات كتير بس ملقيتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة وقصص كتيرة، بس معملتش الدور ده قبل كده وهو من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي».