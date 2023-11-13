حورية فرغلي عن الأطفال: لا يعلمون بأني بحاجة إلى هذا الإزعاج الجميل

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن حبها للأطفال وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

حورية فرغلي تعبِّر عن حبها للأطفال

شاركت فرغلي جمهورها بفيديو عبر صفحتها وهي تلعب مع مجموعة من الأطفال وعلقت عليه قائلة «جميع النساء تحسدني لأنه ليس لدي طفل يزعجني ولا يعلمون بأني بحاجة إلى هذا الإزعاج الجميل».

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي أعلنت مؤخرا من خلال فيديو شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، عن توقيعها على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم ديجافو وتستعد خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير أولى المشاهد الخاصة بها.

وكانت قد شاركت حورية فرغلي مؤخرا في بازار خاص للملابس وتبرعت بالأرباح الخاصة به لصالح الشعب الفلسطيني دعما لهم ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي التى ترتكب ضدهم.