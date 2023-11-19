استعدادا لموسم السيول.. رئيس مدينة طيبة بالأقصر يتفقد قناة وادي بنات بري

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة شمال الأقصر، والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تنفيذ قناة وادي بنات بري لحماية المدينة من أخطار السيول، تزامنا مع بدء موسم سقوط الأمطار، إذ بلغت نسبة التنفيذ 75%، مشددا على الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

إنشاء محطة تموين سيارات

كما استقبل وفدا من شركة التعاون للبترول للحصول على قطعة أرض لإنشاء محطة تموين سيارات لخدمة المدينة والمترددين عليها، إذ استعرض بعض المواقع بالمدينة، وسيجري عرض هذه المواقع على الموقع الإلكتروني لبوابة خدمة المستثمرين، وذلك في إطار حرص الجهاز على التوسع في إنشاء محطات التموين بالمدينة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، لدعم الاستثمار وتوفير كافة أنواع الخدمات بالمدينة.

فواتير استهلاك المياه

وتفقد رئيس جهاز مدينة طيبة شمال المحافظة، المركز التكنولوجي لإدارة المياه والتحصيل لمتابعة سير العمل ومتابعة موقف المشتركين وفواتير استهلاك المياه والمتأخرات ومديونيات استهلاك المياه للمواطنين والشركات، ومعرفة أعداد المشتركين، مشددا على إصدار جميع فواتير المياه في الميعاد المستحق، وعدم التأخير في الإصدار، مؤكدا متابعة مديونيات استهلاك المياه، وفي حالة عدم السداد يتم إرسال الإنذارات للعملاء والشركات.