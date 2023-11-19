أفادت الصحة الفلسطينية بوصول عدد الشهداء إلى 150 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم على شمال غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت بالقوة مجمع الشفاء الطبي من غالبية الجرحى والمرضى والنازحين والكوادر الصحية بعد إمهالهم ساعة واحدة، وتوجهوا نحو الجنوب سيرا على الأقدام في ظروف صعبة للغاية.

وأضافت أنه لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة لديه القدرة على استيعاب الجرحى والأطفال الخدّج الذين أجبرهم الاحتلال على إخلاء مجمع الشفاء الطبي، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل فورا للعمل على نقل الأطفال الخدّج والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو مستشفيات مصر.