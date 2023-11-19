«المسلماني»: ما يحدث في غزة أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العدوان الإسرائيلي، حوّل قطاع غزة إلى مهجرين ونازحين وناس خرجت من ديارها بالقوة وتحت وابل الصواريخ والرصاص، «شفنا شهداء من النساء والأطفال والعجائز وتدمير المستشفيات التى يعالجوا فيها وتدمير سيارات الإسعاف ومحطات الوقود ومنع وصول أي وقود».

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستقوى على الأطفال والنساء

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، أن ما تفعله إسرائيل في غزة هى أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث والغرب الذي كان من الممكن يتكلم على معتقل واحد أو قتل شخص واحد أمامه دولة تقتل مدنيين وجيش يستقوى على أطفال ونساء.

وتابع: «رغم كل ما يحدث فى غزة لا يزال موقف الغرب كما هو وكان لابد يكون فى صوت واضح وصريح يحمل الغرب المسئولية تجاه ما يحدث فى غزة»، مشيرًا إلى أن الصورة تزداد قتامة لكن لا يجب فقدان الأمل وأى حركة تحرر أو استقلال خاض شعبها معركة من أجل الاستقلال لا يخسر ومهم تكن الصورة سيئة ومفزعة الآن ولكن لا يجب أن تهز يقيننا ونثبت وننتصر أخلاقيا وسياسيا على دولة الاحتلال الإسرائيلي.