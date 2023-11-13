طبيبة أمراض نفسية: أتواجد في مستشفى العريش لدعم الأطفال الفلسطينيين

قالت هبة وجيه، طبيبة أمراض نفسية وعصبية، إن الدعم النفسي الأولي يتم بعد الواقعة، فالمصابون يحتاجون أن يتواجد شخص بجانبهم، ويحتاجون أن يشعروا بالدعم، فالدعم النفسي للأطفال بيختلف بعض الشيء، «الأطفال بنحاول نلعب معاهم ونحسسه أن فيه تفاؤل وأنه قادر أنه يتفاعل معاهم».

الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين

وأضافت«وجيه» خلال لقاء عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة»، إنها متواجدة في مستشفى العريش من أجل تقديم الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين، وإيضاح أن ردود أفعالهم طبيعية في الوقت الحالي، «فيه ناس بتخاف تعيط، وفي ناس بتخاف تتكلم، ولكن بحاول أقعد معاهم وأقولهم أن ده طبيعي ورد فعله طبيعي».

وتابعت، أنه يوجد دعم نفسي أيضا للطواقم الطبية، وتوعية تجاه الأعراض التي سيتابعونها في المرضى، لأن كل الطواقم الطبية تعاني بضغوط كبيرة في الفترة الحالية.