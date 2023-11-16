قيادي بـ«مستقبل وطن» عن استجابة السيسي لعلاج طفل فلسطيني: موقف عظيم

ثمن رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، موجها بنقله إلى مصر لتلقي العلاج وتوفير الرعاية الطبية الكاملة له في أحد المستشفيات المصرية، معتبرا أنه موقف إنسانى عظيم من الدرجة الأولى، ويؤكد دائما موقف الرئيس الشجاع في مساعدة مواطنين غزة.

وأضاف في بيان صحفي أن مصر بذلت أقصى الجهود لدفع كل الجهود لوقف إطلاق النار، ورفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنين والأطفال بقطاع غزة، بالإضافة إلى تواصلها مع رؤساء الدول العربية والأوروبية والإفريقية من أجل وقف العدوان والتنديد به، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

تهجير أهالي غزة من أرضهم

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قويا وحازما من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة من أرضهم، بجانب تمسكه بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة رغم الضغوط الاسرائيلية لعرقلة هذا الأمر، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القائمة بالاحتلال.

وذكر أن مصر قدمت حتى الآن آلاف من أطنان المساعدات عبر شاحنات من معبر رفح، فضلًا عن استقبال عدد من المصابين من قطاع غزة وعلاجهم في مصر.

متابعا: «تأتي هذه المواقف لتعبر بوضوح عن مدى أولوية القضية الفلسطينية لدى الرئيس السيسي، ووضعها على رأس أولوياته في المحافل الدولية المختلفة ودعمها بكافة السُبل».