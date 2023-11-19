ضبط 225 أسطوانة غاز بحوزة شخص قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة كافة.

حملة تموينية في كفر الدوار

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 225 أسطوانة غاز مملوءة، جمعها أحد الأشخاص لإعادة بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت مدينة دمنهور، في وقت سابق، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وجرى ضبط 5 مخابز تنتج خبزا ناقص الوزن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة الأسواق والمحال التجارية

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية، لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات، ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس كافة، وردع المخالفين.