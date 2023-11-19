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هل تنخفض كرتونة البيض لـ80 جنيها؟.. مساعد وزير التموين يجيب

كتب:

حسن سمير
10:04 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
بيض - أرشيفية

بيض - أرشيفية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجاح مبادرة خفض الأسعار، وهي حتى الآن جيدة جدًا، ولها تأثير كبير في السوق.

سعر كرتونة البيض انخفض من 150 جنيها

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إن سعر كرتونة البيض انخفض من 150 جنيها لأسعار أقل، ووصل لـ 115 جنيها، معلقًا على إمكانية عودته لـ 80 جنيها، قائلًا: «من الصعب أن يرجع لـ 80 جنيها مرة أخرى في ظل أسعار الصرف».

مصر جزء من السوق العالمية

وشدد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن مصر جزء من السوق العالمية وما يحدث في الأسواق يعكس ذلك، محذرًا من أن هناك مضاربات كثيرة على أسعار الصرف.

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