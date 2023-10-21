سعر كرتونة البيض في المحلات والأسواق اليوم السبت 21-10-2023

استقرت أسعار البيض اليوم السبت 21-10-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل سعر كرتونة البيض نحو 126 جنيهًا في المزرعة، بينما بلغ السعر في المحلات التجارية نحو 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض اليوم

وتصدر بورصة البيض سعر كرتونة البيض اليوم السبت 21-10-2023 بشكل مستمر، وفقًا لحالة المنتج ونسبة المعروض في الأسواق، ومؤخرًا أعلنت الحكومة عن مبادرة لتخفيض أسعار بعض السلع وبينها البيض، بنسبة تخفيض 15%.

«الوطن» ترصد سعر كرتونة البيض اليوم السبت21-10-2023 في الأسواق والمحلات ، إذ بلغ سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 126 جنيهًا، في المزارع، وفق المتفق عليه من قبل الدولة والمزارع في مبادرة تخفيض الأسعار وهي كالتالي.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت21-10-2023 اليوم في البورصات المحلية، 129 جنيها في البورصة، ليباع للمستهلك بسعر يصل إلى 147 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة 129 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ150 جنيهًا.

ننشر أسعار البيض الأبيض في بورصات البيض وتتراوح الأسعار حسب الجودة، كما يلي.

الزراعي.. 123 جنيهًا.

الجوهري.. 129 جنيهًا.

شوشة.. 125 جنيهًا.

أكتوبر.. 123 جنيهًا.

الصحراوي.. 123 جنيهًا.

البنا.. 125.75 جنيه.

شاد حمزه.. 125.75 جنيه.

الصالحية.. 125.75 جنيه.

كمشيش.. 125 جنيها.