رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انخفاض في سعر كرتونة البيض في الأسواق والمحلات

كتب:

محمد سيف
12:10 م | السبت 28 أكتوبر 2023
سعر البيض

سعر البيض

أعلنت بورصة الدواجن والبيض وعدد من المزارع أسعار البيض اليوم السبت 28-10-2023، وسجلت الكرتونة تراجعًا بلغ نحو 6 جنيهات في عدد من المزارع ما يؤثر على سعرها عند وصولها للمستهلك.

تستعرض «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم السبت 28-10-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 120 جنيهًا، في المزارع، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت 28-10-2023 اليوم في البورصات المحلية، 124 جنيها في البورصة، ليباع للمستهلك بسعر يصل إلى 140 جنيهًا للكرتونة.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم السبت 28-10-2023  في البورصة 125 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ150 جنيهًا.

 

 

اقرأ المزيد:

سعر كرتونة البيض الأحمر في المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء 17-10-2023

‎سعر كرتونة البيض اليوم.. انخفاض في سعر الجملة والتجزئة

سعر كرتونة البيض في المحلات والأسواق اليوم السبت 21-10-2023

سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأحد 22-10-2023 

تراجع جديد في سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين 23-10-2023
بقلم محمد سيف