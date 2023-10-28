انخفاض في سعر كرتونة البيض في الأسواق والمحلات

أعلنت بورصة الدواجن والبيض وعدد من المزارع أسعار البيض اليوم السبت 28-10-2023، وسجلت الكرتونة تراجعًا بلغ نحو 6 جنيهات في عدد من المزارع ما يؤثر على سعرها عند وصولها للمستهلك.

تستعرض «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم السبت 28-10-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 120 جنيهًا، في المزارع، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت 28-10-2023 اليوم في البورصات المحلية، 124 جنيها في البورصة، ليباع للمستهلك بسعر يصل إلى 140 جنيهًا للكرتونة.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم السبت 28-10-2023 في البورصة 125 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ150 جنيهًا.