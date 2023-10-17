سعر كرتونة البيض الأحمر في المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء 17-10-2023

طرحت منافذ الشركة القابضة للأغذية التابعة لوزارة التموين، والممثلة في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع الأحياء والمدن المحافظات، طبق البيض الأحمر والأبيض بأسعار مخفضة بنحو 25 جنيها عن سعر الطبق أو الكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة في محلات السوبر ماركت.

سعر طبق الأحمر اليوم في المجمعات الاستهلاكية

بلغ سعر طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة اليوم الثلاثاء في المجمعات الاستهلاكية 125 بدلا من 150 جنيها.

سعر طبق الأبيض اليوم في المجمعات الاستهلاكية

بلغ سعر طبق البيض الأبيض اليوم الثلاثاء في المجمعات 123 بدلا من 150 جنيها، بالنسلة لكرتونة أو طبق البيض الذي يضم 30 بيضة.

سعر طبق البلدي اليوم في منافذ الزراعة

وعن أسعار طبق البيض البلدي الذى يحتوي على 20 بيضة، بلغ سعرها 140 بدلا من من 150 جنيها في المحلات.

أسعار الدواجن اليوم في المنافذ

وفي سياق آخر، استقرت أسعار الدواجن اليوم، وفقا للمنشور الصادر من اتحاد منتجي الدواجن، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن الحية من المزرعة بسعر 65 جنيها، ويسجل 73 جنيها عند وصوله المستهلكين في الأسواق، واستقر سعر كيلو الدواجن المجمدة عند 105 بدلا من 130 جنيها قبل مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.