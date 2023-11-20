من خير بلدنا.. قرى الوادي الجديد المنتجة تساهم في مبادرة خفض أسعار السلع

تسعى الدولة المصرية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكان لمنتجات القرى بمحافظة الوادي الجديد دور كبير جدا في مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية.

وجاء ذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والخضروات، ومنتجات القرى من الخضروات ومنتجات الألبان والأجبان والمخبوزات والحرف اليدوية كالفخار والسجاد والكليم واللوحات المرسومة بالرمل واللوحات المرسومة بالنار والأرابيسك والمنتجات الخشبية الطبيعية، والأعمال الفنية الغير تقليدية والحرفية والمشغولات اليدوية التي تتمثل في صناعات الخوص والتطريز والفخار والنحت على جذوع النخيل وتنفيذ مجسمات فنية تعكس تراث الواحات.

من خير أراضي الوادي توفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

قال أحمد أبو زياد، أحد منتجي قرى بشائر الخير في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أهالي قرية بشائر الخير التي أصبحت أحد أهم القرى المنتجة والتي كان لها دور بارز في توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعد أن حققت القرية الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة، إذ تتمتع القرية بالخير الوفير فهذه المبادرة الخاصة بخفض الأسعار بالتعاون مع الوحدة المحلية بالخارجة والتي توفر لنا منافذ بيع كافة منتجات القرية من خيار وطماطم وفلفل وجبنة قريش وبيض بلدي إذ أن معظم أهالي القرية يعملون بالفلاحة التي توارثوها عن الأجداد والتي فتحت أسواق العمل لدي ولأسرتي.

الفطير المشلتت أبرز منتجات القرى في الوادي الجديد

وتابعت فوزية محمد، من أهالي قرى الأربعين التابعة لمركز باريس بالوادي الجديد، أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية الموجودة في محافظة الوادي الجديد والتي كانت تحتاج إلى استصلاح زراعي إذ أن خير هذه الأراضي أصبح من أسهل ما يمكن إذ أننا منتجين بطبعنا فنسافر بصفة يومية إلى المدينة باريس حتى نبيع هذه المنتجات الخاصة بأراضينا للمواطنين بأسعار مخفضة للغاية كمساهمة منا لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة، حيث نقوم بالعمل على إنتاج الكمون والملوخية والفطير المشلتت والجبنة القريش ونبيع الحمام لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالمدن وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي القرية.