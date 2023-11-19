أمطار غزيرة وعدم استقرار في طقس الإسماعيلية غدًا

حذّرت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية، من طقس غد الاثنين، بالتزامن مع استمرار المنخفض الجوي، الذي تشهده بعض المحافظات، وتسبب في أمطار كثيفة على مدار الساعات الماضية.

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، تشهد المحافظة حالة من عدم الاستقرار الجوي، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 40%.

حالة الطقس في الإسماعيلية

وتشهد الإسماعيلية نشاط رياح بسرعة 28 كيلومترا/ساعة، فيما توقعت الأرصاد الجوية أنّ تكون درجات الحرارة العظمى غدًا 24 درجة والصغرى 17 مئوية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا كثيفة، اليوم الأحد، في مختلف مناطق المحافظة ومراكزها، مثل التل الكبير، القصاصين، فايد، أبوصوير، القنطرة شرق، القنطرة غرب، والقرى التابعة لها.

الطوارئ تحذر مواطني الإسماعيلية من الطقس السيئ

وحذّرت الشبكة المواطنين من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة، أو اللافتات الإعلانية والأشجار، خلال الأمطار ونشاط الرياح؛ لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وكانت سيارات شفط المياه في محافظة الإسماعيلية، نجحت في رفع تكدسات مياه الأمطار من الطرق الرئيسية السريعة والصحراوية، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وتوجّهت السيارات، مساء اليوم الأحد، إلى مدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي وبورسعيد الزراعي؛ لرفع تكدسات مياه الأمطار، بالتزامن مع سقوطها لمدة ساعة متواصلة.