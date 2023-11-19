«القومي لحقوق الإنسان» يشيد باستقبال مصر للأطفال حديثي الولادة من غزة

أشاد محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بدخول الأطفال حديثي الولادة اليوم من معبر رفح البري، موضحا أن تلك الخطوة جاءت نتيجة لجهود الدولة المصرية في قيادتها السياسية ومؤسساتها المختلفة الكبيرة منذ اليوم الأول لاندلاع الصراع في قطاع غزة.

خطوات مصر لدعم أهالي غزة

وأكد عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن دخول الأطفال حديثي الولادة اليوم من معبر رفح خطوة ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول، والتي ظهرت في التدفق المستمر للمساعدات الإغاثية إلى القطاع، ودخول الوقود واستقبال الجرحى وأطفال مرضى السرطان.

دعم إنساني ودبلوماسي

كما أشاد بالدبلوماسية المصرية التي تعمل على جلب السلام إلى المنطقة وتهدئة الأوضاع داخل قطاع غزة، والذي جاء انطلاقا من دور مصر القوي والمؤثر في المنطقة، مضيفا: «الدولة المصرية عملت على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي ولم تتدخر جهدا في سبيل التخفيف عنهم عناء تلك الأزمة المتصاعدة».