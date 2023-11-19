وزير الاتصالات: تسجيل 7.5 مليون مواطن بمنصة مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رئيس الوزراء افتتح اليوم الدورة السنوية لمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي نيابة عن الرئيس السيسي، كما افتتح مركزا لشركة عالمية تقيم مركزا للتعهيد في مصر وتفقد 5 مراكز أخرى تصدر خدمات رقمية من مصر.

170 خدمة حكومية رقمية

وأضاف «طلعت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك عملاً يجري على الخدمات الرقمية وتقديم الخدمات الحكومية واستحقاق المواطنين من الحكومة بشكل مرقمن ومحوكم، فهناك منصة مصر الرقمية سجل عليها أكثر من 7.5 مليون مواطن يستطيعون من خلالها تلقي أكثر من 170 خدمة حكومية مرقمنة بالكامل.

وأشار إلى أن مصر بدأت منذ عام 2019 في التركيز المكثف على التدريب وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات في مختلف أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما أدى إلى لفت أنظار الشركات العالمية، فبعدما كنا ننمو بنسب من 10 إلى 12% سنويا في مجال التعهيد أصبحنا ننمو بنسب تتجاوز الـ20 و25% في العامين الأخيرين.

أهمية مراكز التعهيد

ولفت إلى أن التعهيد يعني أن تأتي شركة عالمية غير مصرية وتقيم مركزا في مصر وتعين فيه متخصصين مصريين في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدرون خدمات رقمية لعملاء لهذه الشركة خارج مصر، ومن ثم توفر فرص عمل وتعين ناس في مختلف التخصصات وتصدير خدمات رقمية.