وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تحاول إقناع نتنياهو بمنع التصعيد في غزة

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين، تصريحات تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكافح لإقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.

توتر بين إدارتي بايدن ونتنياهو

وتابعت الصحيفة: «مسؤولو إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لـ إسرائيل، وأعربت واشنطن للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد القتلى المدنيين في غزة وسط قلق الإدارة إزاء عدد الضحايا الفلسطينيين وخطط إسرائيل النهائية لغزة، وأصبحت محادثات بايدن ونتنياهو أكثر توترا مع استمرار الأخير في رفض فترات هدنة أطول».

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 44

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 44 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في غزة.