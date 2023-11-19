قصواء الخلالي: إسرائيل طرحت السواد على العالم بالفكر المظلم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن قطاع غزة يشهد 44 يوما من السواد الذي فرضه الكيان الإسرائيلي على الفلسطينيين والوطن العربي والإنسانية، مؤكدة: «طرحت إسرائيل اللون الأسود على العالم أجمع بالفكر المظلم والمنهجية السوداوية، ونوع من الكراهية في العصر الحديث لم نشاهده بشكل معلن بهذا الشكل».

غطاء الحياء في وجه إسرائيل بات قبيحا

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أنه في كواليس السياسة قد نسمع عن بعض المشكلات والحروب والصراعات وأزمات وغيرها، لكن دائما ما يكون هناك لمسة خجل، إلا أن غطاء الحياء والخجل والكسوف عن الوجه الصهيوني بات قبيحا أمام العالم.

وأشارت إلى أن الدكتور أسامة الغزالي حرب، كتب مقالة في الصحافة المصرية يعتذر فيه عن أنه في وقت من الأوقات، كان مقتنعا أنه ربما يبدو هناك سلاما بين العرب والإسرائيليين.

مقال «حرب» عن الاحتلال

ولفتت إلى أنه في وقت ما كان يرى «الغزالي حرب» أن هذا السلام آلية حقيقية مطبقة على الأرض، مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى الآن، اكتشف قبحا لم يره في حياته من قبل.