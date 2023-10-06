أحمد سعد يكشف عن كواليس أغنيته الجديدة «بعتذرلك»

كشف الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن كواليس أغنيته الجديدة «بعتذرلك»، التي يقوم بتسجيلها حاليا.

أغنية جديد لـ أحمد سعد

ونشر احمد سعد صورا من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: «من تسجيل الأغنية القادمة (بعتذرلك) من استديوهات #المرواس الآنكلمات: محمد الشافعي، ألحان: إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي، وجميعا لنا الشرف بقيادة أوركسترا المايسترو: هاني فرحات».

حفل أحمد سعد وروبي

ويستعد الثنائي أحمد سعد وروبي، لحفل غنائي آخر في 18 أكتوبر الحالي داخل استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يقدمان أغنيتهما الشهيرة «ياليالي»، التي حققت 35 مليون مشاهدة على «يوتيوب».