كم كيس سكر مسموح شراؤه من المنافذ والسلاسل التجارية؟.. قرار من «التموين»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحديد كمية السكر، المسموح شرائها من المنافذ والسلاسل والمجمعات الاستهلاكية، من أجل تغيير ثقافة المواطن في الشراء والتخزين الخاص بالسلع الأساسية الهامة والاستراتيجية خاصة السكر والزيت والأرز وباقي السلع.

تحديد كمية السكر المسموح شرائها

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتحديد كمية 3 كيلو من السكر بحد أقصى للشراء من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، وذلك لضمان السلع على الأرفف لجميع المواطنين.

سعر السكر المخفض والسكر في التموين

وتتيح وزارة التموين السكر التمويني بالسعر الرسمي المدعم له لجميع حاملي البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه والذي يصرف من منافذ بقالي التموين، فيما تتيح السكر بالسعر المخفض في مبادرة تخفيض الأسعار والمطبقة بقرار من الحكومة بسعر 27 جنيها بتخفيض حوالي 20 جنيها عن سعر السكر في السوق المحلية والذي يصل سعره حوالي 47 حنيها.

وتضم مبادرة تخفيض الأسعار العديد من السلع الغذائية المخفضة، والتي يستمر تخفيضها لمدة 6 شهور ويأتي على رأس هذه السلع «الزيت والسكر والأرز والمكرونة والألبان والدواجن والجبن واللحوم».