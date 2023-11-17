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وزير التموين: تكلفة السكر أكثر من 17 جنيها ونعمل بقوة لضبط أسعاره

كتب:

محمد عزالدين
10:22 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
كميات من السكر

كميات من السكر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا مخزوناً استراتيجياً من السكر يكفي خمسة أشهر ونصف، مضيفا أن سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12 جنيها و60 قرشا، مشيرًا إلى أن تكلفة الكيلو الواحد تصل لأكثر من 17 جنيهًا.

مبادرة خفض الأسعار

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة On، مساء اليوم الجمعة، أن بدأنا مبادرة خفض الأسعار بناء على ثقة بالحس الوطني للتجار، متابعا أن الاتفاق الوطني مع التجار بمبادرة خفض الأسعار اهتز.

سعر السكر عالميا

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميا من 350 دولاراً إلى 780 دولاراً، متابعا أن الدول تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

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