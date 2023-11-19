«التموين» تزف بشرى للمواطنين بشأن سعر السكر.. «انخفاض كبير»

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السكر سيشهد انخفاضا ملحوظا خلال أسبوع من الآن.

تذبذب سعري في جميع دول العالم

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إن هناك تذبذبات سعرية في جميع دول العالم، وتفاوت في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت والدواجن في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار أقل من السوق الحر بـ20%.

الدولة تتجاوب مع الانخفاضات العالمية

وشدد على أن الدولة تتجاوب مع الانخفاضات العالمية، إذ انخفض سعر الذرة من 20 ألف جنيه للطن لـ 12.6 ألف جنيه، وكرتونة البيض تراجع سعرها بعد أن وصل لـ150 جنيها.