أسعار السكر في التموين والمعارض المخفضة للسلع

تختلف أسعار السكر المدعم على بطاقة التموين عن السعر الحر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ومعارض مبادرة تخفيض الأسعار، وأيضا السلاسل التجارية والسوق المحلية المنفذة لقرار مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر.

أسعار السكر في التموين

وتأتي أسعار السكر في التموين عند 12.60 جنيه للمواطنين أصحاب بطاقات التموين فقط، المستحقون للسلع والمقررات التي تصرف من منافذ بقالي التموين، مع قرار وزارة التموين الحفاظ على سعر السكر المدعم للبطاقات عند نفس السعر دون زيادة.

أسعار السكر المخفض في مبادرة الحكومة

فيما تأتي أسعار السكر الحر المخفض للمواطنين بداية من منتصف شهر أكتوبر استمرار لشهر نوفمبر الجاري للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين عند 27 جنيها، والذي يتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين التي تضخ فيها السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السلاسل التجارية والسوق المحلية.

كما يتم طرح السكر في المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار مع المعارض والسلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها، إذ تشهد الأسواق تكثيف ضخ السكر لتوفير احتياجات المواطنين.

الحد الأقصى لشراء السكر

وأكدت وزارة التموين على إتاحة 3 كيلو من السكر بحد أقصى من المجمعات من أجل استمرار عرض واتاحة السكر لجميع المواطنين.