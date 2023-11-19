«التموين» تخفض سعر السكر في المنافذ.. «الكيلو نزل 20 جنيها»

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر السكر في المنافذ للمواطنين، بقيمة 20 جنيها، وذلك لجميع المواطنين.

انخفاض سعر السكر 20 جنيها

ويصل سعر السكر المخفض والمتاح للمواطنين في المنافذ بقرار من وزارة التموين إلى 27 جنيها مقابل 47 جنيها في بعض السلاسل الخاصة، ويجرى طرحه في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السلاسل التجارية والسوق المحلية.

أماكن تخفيضات السلع

وعن الأماكن المتاح فيها السكر المخفض بسعر 27 جنيها، أعلنت الوزارة أنها في جميع المجمعات الاستهلاكية، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ وزارة التموين وأماكن معارض مبادرة تخفيض الأسعار المطبقة بقرار من الحكومة.

ويصل سعر السكر المدعم على بطاقة التموين عند 12.60 جنيه، وذلك وفقا لتوجيهات الحكومة لوزارة التموين باستمرار ثبات سعر السكر المدعم للمستفيدين من الدعم التموينية.

مدة التخفيضات

ووفقا لقرار الحكومة فإن مدة تخفيضات السلع الغذائية ستكون 6 أشهر، بدأت في 14 أكتوبر الماضي وتنتهي منتصف شهر أبريل المقبل، وذلك لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها «الأرز والسكر والزيت والمكرونة والألبان والدواجن واللحوم».