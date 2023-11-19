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وفاة سيدة أمريكا الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر ناهز 96 عاما

كتب:

عمرو حسني
11:32 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
وفاة زوجة كارتر

وفاة زوجة كارتر

توفيت روزالين كارتر، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، وزوجة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 96 عاما، في منزلها في بلينز، بجورجيا، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

مبعوثة أمريكا لأمريكا الجنوبية

كانت كارتر تبلغ من العمر 96 عامًا، دخلت دار رعاية المسنين يوم الجمعة، ولاقت في حياتها احترام واسع النطاق بسبب ذكائها السياسي، ونالت الثناء بشكل خاص على فكرها الانتخابي القوي، وجاذبيتها الواقعية، وعملها نيابة عن البيت الأبيض، بما في ذلك العمل كمبعوثة إلى أمريكا اللاتينية.

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