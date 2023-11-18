محكمة أمريكية ترفض طلبا بمنع ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا

رفضت محكمة في ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم، طلب مجموعة من الناخبين بمنع الرئيس السابق، دونالد ترامب، من الترشح للرئاسة بموجب التعديل الرابع عشر، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وخلص قاضٍ في ولاية كولورادو، أنّ الرئيس السابق دونالد ترامب انخرط في تمرد خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، لكنه رفض محاولة إبعاده عن الاقتراع الأولى في الولاية.

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تصريحات وصفت بالانتقادات اللاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم، وقال في حديثه مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن إسرائيل لم تكن مستعدة، كما انتقد المخابرات الإسرائيلية وعدد من المسؤولين العسكريين لفشلهم في توقع هجوم المقاومة الفلسطينية ومنعه.