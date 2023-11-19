مروة ناجي تروج لحفلها في الإسكندرية الشهر المقبل.. «هقابل أغلى جمهور»

روجت الفنانة مروة ناجي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفلها الغنائي، المقرر له بمكتبه الإسكندرية الشهر المقبل.

ونشرت مروة ناجي البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «أيام قليلة وأقابل أغلى جمهور على قلبي في الدنيا بمسرح مكتبة الإسكندرية 2 ديسمبر 7 مساء».

أغنية أبو الغضب

وطرحت مروة ناجي، مؤخرا عبر قناتها على اليوتيوب أغنية أبو الغضب والتي طالبت خلالها جميع المرتبطين في علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة.

الأغنية من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي حازم السعيد، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات الأغنية: «متعصب دايما ومقفل.. مانتش طايق كلمة لحد متنرفز على طول ومتنشن .. مالك كده ليه قالبها بجد روق على حالك كده واهدى.. وأنت بتضحك شكلك أحلى دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة.. مش مستاهلة إننا نتشد أبو الغضب».