جامعة المنيا تطلق ندوة تثقيفية للشباب بعنوان «المشاركة السياسية حق وواجب»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق بجامعة المنيا، ندوة تثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب، وذلك بمقر الكلية وبالتعاون مع رعاية الطلاب.

حاضر في الندوة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، الدكتور جمال عاطف، أستاذ القانون بالكلية، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور حمادة حسن، أستاذ الشريعة الإسلامية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ووفد رعاية الطلاب والنشاط الثقافي بالجامعة.

أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات

تناول الدكتور جمال عاطف، في محاضرته، أهمية المشاركة السياسية للشباب في كل استحقاق انتخابي أو سياسي، وأن هذه المشاركة حق وواجب أقره القانون لجميع المواطنين المؤهلين لمباشرة الحقوق السياسية، وكذا واجب فرضه القانون على كل مواطن مؤهل له باعتباره واجب قومي دستوري هام لبناء مؤسسات الدولة المصريّة.

وأكد أنّ المشاركة السياسيّة والسماح بها هو المعيار الذي تتميز به الأنظمة الديموقراطية من الأنظمة الشمولية والاستبدادية، كما بين مقتضيات وضمانات المشاركة السياسية، وأهميتها بالنسبة للمجتمع والفرد.

توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية

يأتي تنظيم هذه الندوة، في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بجامعة المنيا، بهدف توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية في بناء الدولة المصرية، وذلك بحضور مئات الطالبات والطلاب من كليتي الحقوق والتربية النوعية.