حركة فتح: خطاب الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام مهم للغاية

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية»، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام مهم جدًا، ومصر أدت دورًا مهمًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتبادر دائمًا للوقوف بجانب القضية الفلسطينية، ولا نريد مسكنات إزاء ما يحدث في غزة، بل نريد حلًا جذريًا.

ومن جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أطلع الأخير على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.

وجدد أبو مازن رفض القيادة الفلسطينية القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس.