عمان تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف مدرسة الفاخورة

أعربت وزارة خارجية سلطنة عمان، عن إدانة السلطنة واستنكارها لاستمرار الهجمات العسكرية غير المبررة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المروع والوحشي الذي استهدف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة «الأونروا»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

عُمان تعزي أسر شهداء فلسطين

وعبّرت سلطنة عمان عن تعازيها لأسر الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، مثمنة صمود الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الظلم والعدوان والاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، في ظلّ انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

وجددت سلطنة عُمان دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عملية وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لوقف عدوانها والجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين مع ازدرائها وتجاهلها للنفس البشرية وكرامة الإنسان وانتهاكها السافر لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى استمرار فرضها للحصار غير الإنساني على قطاع غزة، وحرمان السكان من الضروريات المعيشية الأساسية، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء والدواء.