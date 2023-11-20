إزالة 24 حالة تعدٍ والتحفظ على سيارة ومواد بناء في كفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مركزي كفر الشيخ ودسوق، ما أسفر عن إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2 فدان و12 قيراطا و3 أسهم، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية.

إزالة 10 حالات تعدٍ بمساحة 2 فدان ونصف شاملة متخللات التبوير بمركز كفر الشيخ

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان ونصف شاملة متخللات التبوير، بقرية إسحاقة، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة 14 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى دسوق

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، من إزالة 14 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 12 قيراطا و3 أسهم بقرى «محلة ديادي، وسنهور، ومحلة أبو على، والكنيسة، وشابة، وشباس الشهداء، وأبو مندور، وشباس الملح»، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

التحفظ على مواد البناء المستخدمة في التشغيل بالمخالفات ببرج البرلس

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس من التحفظ على مواد البناء المستخدمة في التشغيل بالمخالفات، حيث تضمَّنت التحفظ على سيارة تريلا بمقطورة محملة بالأسمنت، بدون حمل التصريح القانوني اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بالأعمال، والمضبوطات، طبقاً للقانون، للعرض على النيابة العامة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على جميع الأجهزة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والزراعة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم.