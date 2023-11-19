محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بشرق مدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 5000 متر مربع، بواقع 4 حالات بقرية دقلت، و3 حالات بقرية الحمراوي، و3 حالات بقرية الحدادي، وحالتين بقرية سد خميس.

وأكد المحافظ، التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بكل شدة وحزم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ الإزالة الفورية

ووجه المحافظ، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل، ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

حماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء

كما طالب المحافظ، بتفعيل اللجان المعنية المُشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وشدد المحافظ، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء، والتصدي بكل حزم لأي محاولة للتعدي عليها.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ، بمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.