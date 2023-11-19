مصطفى عمار: قضية فلسطين لم تغب عن الأدب المصري منذ عقود

هنأ الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المنتخب الوطني بعد فوزه، في ثاني لقاءاته بتصفيات كأس العالم، بهدفين نظيفين، بأقدام «تريزيجيه»، قائلا إن الفوز بعد مشاهد اقتحام الملعب، «الحمد لله البعثة كلها سالمة بفضل الله».

فلسطين في الأدب المصري

وأضاف «عمار»، خلال تقديم برنامجه «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport FM»، أن حلقة اليوم من البرنامج ستناقش فلسطين في الأدب المصري، إذ إن ضيفنا هو أحد أهم المؤرخين والمثقفين في مصر، وله كتابات كثيرة ومقالات كثيرة، معبرًا عن فخره وسعادته لاستضافته الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف.

وأشار إلى أن فلسطين وقضيتها لم تغبا في الأدب منذ عقود، وتأصل هذا الحضور الطاغي في الأدب بشكل واضح بعد عام النكبة عام 1948، إذ كتب روائيون وشعراء كثيرون نصوصهم البديعة حول فلسطين وشعبها العظيم.