عماد صفوت: لن أترك الصحافة.. ومحمد رجب أول من هنأني بـ«جعفر العمدة»

أعرب الفنان عماد صفوت عن سعادته الكبيرة بالنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية بداية من مسلسل «قمر هادي» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجم هاني سلامة مرورًا بمسلسل «جعفر العمدة» مع المخرج محمد سامي والنجم محمد رمضان وصولا بمسلسلي «صوت وصورة» و«العودة».

العمل مع المخرج محمد سامي

وقال عماد صفوت لـ«الوطن» إنه يعمل في الفن منذ 17 عامًا، كمحرر فني ويختلط مع الفنانين وأصبح عدد كبير من الفنانين والصناع أصدقاءه، وقال إن بداية الفن جاءت عندما رشحه المخرج رؤوف عبد العزيز لدور بمسلسل «قمر هادي»، ليأتي بعدها محمد سامي ليرشحه في مسلسل «جعفر العمدة»، وأنه كان من المقرر أن يشارك في مسلسل «البرنس» ولكن لم يحدث نصيب وقتها.

تهنئة محمد رجب ونجوم الفن

وأضاف عماد صفوت أنه من المحظوظين للمشاركة في عمل مع المخرج الكبير محمد سامي، مؤكدا أنه عدد كبير من الفنانين قاموا بتهنئته منهم إيمان العاصي وقت عرض أول مشهد له في رمضان، بالإضافة إلى النجم محمد رجب والذي قال له «أنت بادي من سنة سادسة».

وعن عمله في الصحافة، فقال إنها تجري في دمه مثل الطعام والشراب وأنه لا يقدر أن يستغنى عن عمله الصحفي معشوقه الأول.