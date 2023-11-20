«شباب الشرقية»: «ألف بنت.. ألف حلم» مشروع قومي لاكتشاف المواهب النسائية

قال الدكتور وائل فهمي مدير إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية والمسؤول عن مشروع «ألف بنت.. ألف حلم»، منذ أن انطلق المشروع بمحافظة الشرقية والمديرية تولي اهتمامًا بالغًا باستقبال الفتيات الراغبات في الالتحاق للتقديم للعب كرة القدم والانضمام للفرق النسائية، وجرى اكتشاف مهارات رياضية من الفتيات يجرى العمل على تصعيدها والاهتمام بها رياضيًا وأمل لأبناء الريف والقرى.

وأوضح مدير إدارة التنمية الرياضية، في حديث خاص لـ«الوطن»، أن المشروع ألف بنت.. ألف حلم انطلق منذ عام 2021 وبدأ الفتيات يترددن على المديرية للتقدم للمشاركة في فرق كرة القدم النسائية من الريف والحضر، لافتا إلى أن التدريب قائما للفتيات على مدار الشهر، وقد حققت فرقة في عام 2022 تقدما في دوري المنطقة.

تدريب اللاعبات 12 مرة شهريا

وأوضح «فهمي» أن المشروع يوفر مدربا ومساعدا متخصصين يعملان 3 وحدات تدريبية أسبوعيا من قبل وزارة الشباب والرياضة وبواقع 12 وحدة شهريا ويتم تدريب الفتيات بنادي السكة الحديد، مؤكدا توفير كافة احتياجات الفرق من كرات وملابس رياضية وحواجز وغيرها، مضيفا أنه يجرى عمل لقاء ختامي للمحافظات ويتم عقده في القاهرة بدعم من وزارة الشباب والرياضية في نهاية العام الرياضي.

تسويق اللاعبات المتفوقات وتوصيلهن لنوادي كبرى

ويوضح مسؤول مشروع «ألف بنت.. ألف حلم» في حديثه أن الفتيات يتم قبولهن من الفئة العمرية 15 وحتى 22 عامًا، وبعد القبول مبدأيا يمكن اللعب والتمرين لمدة تتراوح من 10 أيام وحتى أسبوعين ويتم تدريبهن على أيدي متخصصين في وجود سيدات خاصة وأن الفتيات في سن المراهقة حرصا عليهن، مشيرا إلى أن المديرية تهتم بتسويق الفتيات اللاعبات المتفوقات رياضيا في فريق الكرة المسائية وتوصيلهن إلى النوادي الكبرى الشهيرة استثمارا لطاقتهن في اللعبة.