عاجل.. ليفربول إيكو: صلاح كان مستهدفًا من قبل غزاة ملعب مباراة مصر وسيراليون

ألقت لقطة اقتحام بعض الجماهير لمباراة مصر وسيراليون، بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، ومحاولة الوصول إلى محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، نجم فريق ليفربول، بظلالها على الصحافة الإنجليزية التي تحدثت عن الأمر.

وشهدت الدقيقة 89 من المباراة، اقتحام بعض الجماهير السيراليونية، التي تواجدت في ملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي في ليبيريا، الذي استضاف المباراة، واتجهت نحو محمد صلاح، قائد المنتخب المصري.

«ليفربول إيكو»: استهداف محمد صلاح في مشاهد مخيفة

وأكد موقع صحيفة «ليفربول إيكو» أن محمد صلاح كان مستهدفًا من قبل غزاة ومقتحمي ملعب مباراة منتخب بلاده أمام سيراليون، في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما اقتحم المشجعون الملعب، وراوغوا الأمن للوصول إلى محمد صلاح في مشهد مخيف، موضحا أن محمد عبد المنعم زميله في المنتخب، عطل وصولهم له.

صحيفة ستار: تعرض محمد صلاح لهجوم من الجماهير

وأكدت صحيفة «ستار» الإنجليزية، أن محمد صلاح وزملائه بالمنتخب المصري تعرضوا لمشاهد مخيفة في المباراة، بعد اندفاع المشجعين، الذين كان هدفهم نجم ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة، أن أفراد الأمن طاردوا الجماهير التي حاولت الاقتراب من محمد صلاح، واللاعب لم يصب بأي أذى، بعد أن سحبه أحد زملائه بعيدا عن تلك المشاهد الفوضوية، التي لم تكن المرة الأولى له مع المنتخب.

صحيفة «إكسبريس»: صلاح يخرج في حراسة الشرطة بعد غزو الملعب

وأكدت صحيفة «إكسبريس» أن محمد صلاح خرج في حماية الضباط، بعد غزو الملعب، وحدوث فوضى في المباراة، بعدما فشل المشجعون في السيطرة على مشاعرهم، عقب اقتراب الخسارة، ليدخلوا الملعب في محاولة الاقتراب من نجم ليفربول الإنجليزي.

الشركة المتحدة تحصل على حقوق بث مباريات منتخب مصر

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سواء التي تقام داخل مصر أو خارجها، بالتعاون مع 3 شركاء رئيسيين «أورا - اتصالات - البنك الأهلي».