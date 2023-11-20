عاجل.. الكشف عن واقعة مؤسفة لمعسكر منتخب مصر في ليبيريا

كشف محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني، عن واقعة مؤسفة تعرضت لها بعثة الفراعنة، قبل مواجهة سيراليون، مساء يوم الأحد، في اللقاء الذي انتهى بانتصار الفريق بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2026.

وقال «غرابة» في تصريحات تليفزيونية: «تعرضنا للعديد من المضايقات الفردية لمنتخب مصر منذ وصول البعثة إلى ليبيريا لكنها أمور طبيعية دائمة الحدوث في أفريقيا».

غرابة: لم يكن هناك أي تأمين للمنتخب

وتابع: «للأسف لم يكن هناك أي تأمين لمنتخب مصر في ليبيريا قبل لقاء سيراليون في واقعة مؤسفة تعرضنا لها دون سابق إنذار، والتأمين الوحيد كان أفراد شركة الأمن الخاصة بالمنتخب وكذلك شركة الأمن الذي تعاقد معها المنتخب هناك».

وأتم: «كنا قد طلبنا من السفير المصري في ليبيريا زيادة أعداد أفراد الأمن من الشرطة والجيش لمنتخب مصر، ولكن بسبب الانتخابات الرئاسية هناك، لم يتوفر الأمن الخاص بنا سوى ليلة المباراة فقط».