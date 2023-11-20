وزير خارجية الصين: يجب أخذ تدابير فعالة لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

أكد وانج يي وزير الخارجية الصيني، دعم الدعوة الصادرة عن قمة الرياض بشأن فلسطين لحل الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة أخذ تدابير فعالة لوقف كارثة غزة الإنسانية.

إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين

وفي نفس الصدد، قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم وهذا ينتهك حل الدولتين.

وأضاف «المالكي»، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا جئنا إلى بكين من أجل مناقشة جرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية السعودية، بأن عدد من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدؤون زيارات رسمية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تركز على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال نبأ عاجل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية لوقف ما يقوم به الاحتلال، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.