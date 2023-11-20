بشرى سارة لمتوسطي الدخل.. تخصيص 19 ألف تأشيرة حج «اقتصادي»

بشرى سارة للمواطنين المصريين متوسطي الدخل الراغبين في أداء الحج السياحي لهذا العام، إذ أعلنت وزارة السياحة من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هجريا زيادة عدد تأشيرات الحج المخصصة للبرامج الاقتصادية (البري- والاقتصادى طيران) بنحو 58% عن العام الماضي.

عدد تأشيرات الحج المخصصة للسياحة تبلغ نحو 23 ألف تأشيرة

وقال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد تأشيرات الحج المخصصة للبرامج الاقتصادية لهذا العام تبلغ نحو 19 ألف تأشيرة من إجمالى نحو 23 ألف تأشيرة مخصصة لبرامج الحج السياحي، لافتا إلى أنّ تخصيص أكثر من 75% من حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج للمستوى الاقتصادي جاء لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين ذوي الدخل المتوسط للحصول على فرصة أداء الحج هذا العام.

المتقدمين للحج السياحي يختاروا البرامج الاقتصادية بنسبة 85%

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ أكثر من 85% من المواطنين المصريين المتقدمين لبرامج الحج السياحي يختارون البرامج الاقتصادية (البري والاقتصادى طيران)، وذلك لجودة خدماتها وملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التى تحرص على السفر لأداء مناسك الحج فى مقابل أقل من 15% يتقدمون للبرنامج السياحي فئة الـ5 نجوم .

واعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، مساء أمس .