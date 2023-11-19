غرفة السياحة: ارتفاع قيمة جدية حجز برامج الحج الـ5 نجوم إلى 60 ألف جنيه

أعلن أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، رفع رسوم قيمة جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم هذا العام لتصل إلى 60 ألفا و100 جنيه بزيادة نحو 20 ألفا عن العام الماضي، مع استمرار قيمة جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحي الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران) كما كانت بموسم الحج لعام 2023، وهي 20 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحج السياحي

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج الحج السياحي التى سيعلنها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي لموسم عام 1445 هجريا، خلال الساعات المقبلة ستبلغ نحو 195 ألف جنيه لبرنامج الحج المستوى البري، فيما ستبدأ أسعار برنامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي طيران من 210 آلاف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران، كما ستبدأ أسعار برامج الحج مستوى الـ 5 نجوم من 430 ألف جنيه دون تذكرة الطيران، وتصل لـ480 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر الطيران بالنسبة للسكن بفنادق صف أول لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا.

الإقبال على التقدم للحج السياحي

وأوضح عضو مجلس إدارةغرفة شركات السياحة بالدلتا، أن شركات السياحة بدأت حاليا في تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي لهذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال حتى الآن ما زال ضعيفا إلا أنه سيرتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.